JPEX案港澳再拘4人 稱調查觸集團核心

超級電腦助辨認 搜屋揭浴缸毀證 虛擬資產交易平台JPEX詐騙案持續發酵，本港執法部門經追查後，過去數日再與澳門方面採取聯合行動再拘捕4人，其中兩名骨幹成員在澳門落網，並已被移送至澳門檢察院。案件至今，累計有2,417名受害人報案，涉款逾15億元，並凍結超過9,600萬元資產。全案目前共計18人被捕，全部均為香港居民。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，執法部門已就本案動員大批人力及資源調查，並已啟動重大事件調查及災難支援系統，亦即俗稱「超級電腦」，協助整理及分析所獲取的數據和資料。截至本周二，該部門已拘捕14名男女，大部分是與JPEX串連的場外找換店（OTC）負責人及職員，而在後續調查中，人員鎖定詐騙網絡內較重要人士，並在本周二至本周四聯同澳門執法部門作出相應行動。

澳凍結在逃者博彩帳戶 在澳門方面，當地人員在新口岸某酒店房間，拘捕兩名姓盧及姓何（俱29歲）男子，涉嫌觸犯「犯罪集團」、「清洗黑錢」及「電腦詐騙」罪，二人分別報稱網絡工程師和找換店職員，據報屬場外交易負責人，人員在盧男身上，搜出600萬元賭場籌碼、名錶及約7萬元現金；另從何男身上檢獲50萬元賭場籌碼，並凍結他存有300萬元的賭場戶口，惟他們均拒絕合作及交代資金來源，隨即被移送澳門檢察院。此外，人員已鎖定一名在逃男子，以及凍結其博彩帳戶內約520萬資金。

香港方面，執法部門搜查6個目標單位，在其中一單位拘捕一名姓鄧（28歲）男子，檢獲約88萬元現金和兩隻名錶，並且發現一批堆滿浴缸，經碎紙機、火及懷疑漂白水毀壞的文件。另外，人員於盧男在本港的住所內，檢獲總值約870萬元的現金、金條和名貴手錶，又在其他兩個目標單位檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣、未經有關公司授權的信用卡，同時拘捕一名姓黃（28歲）男子。兩地行動檢獲或凍結的資產，總值高達2,400萬元。

追蹤電子錢包攔截騙款 執法部門正調查涉案虛擬資產去向，包括追蹤JPEX用來收取受害人投資的電子錢包，以了解資金流向及攔截騙款，而目前已凍結約值500萬元的加密貨幣，以及聯繫海外多個虛擬資產交易平台交流情報，爭取追討更多涉案資產。

當被問及調查是否觸及主腦人物，人員重申現階段已深入集團較核心位置，但不敢稱已達到最上層，至於手頭上正在通緝的人士，均在詐騙網絡扮演相對重要的角色。針對疑犯用「浴缸滅證」，人員坦言未知是否有證物被人以其他方式棄置，故此無從估計被毀證物的數量。