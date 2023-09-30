新地夜行賞刺激經濟 免費派1.3萬套購物餐飲券

港府近日推出「香港夜繽紛」連串活動刺激經濟，新鴻基地產（新地）亦全力響應推出「新地夜行賞」，於旗下12個大型商場免費派發共13,000套購物餐飲消費券。 「新地夜行賞」消費券首晚派發，許多市民專誠前往新地商場領取及即場消費，活動反應熱烈。

不設消費門檻 可即場使用 昨晚正值中秋節，財政司副司長黃偉綸在新地執行董事郭基泓陪同下，到訪新地旗下商場apm，親身感受「新地夜行賞」下的熱鬧市況。兩人參觀apm的市集活動「美食大笪地」，與市民一同賀中秋。參觀期間，黃偉綸對攤位商品甚感興趣，更試食了特色小吃龍鬚糖；此外，黃偉綸亦向攤位營辦商了解經營情況，聆聽意見，並為各工作人員打氣。郭基泓則表示，新地全力支持政府「搞活」夜間經濟，期望「新地夜行賞」可帶動更多市民晚上外出消費。

「新地夜行賞」 由2023年9月29日至10月2日中秋及國慶雙節期間，The Point會員可於每晚六時起到指定12個商場的顧客服務中心（或指定換領站）領取一套「夜行消費券」，毋須預先消費，先到先得 。

每套「夜行消費券」包含面值100元的購物券和20元的餐飲券各一張，可於當晚即場使用，不設消費門檻。除了派發消費券外，新地各商場亦推出多項優惠及推廣活動，包括晚上泊車優惠、以優惠價換領電影戲票、市集、表演、美酒佳餚試食、晚間音樂會等。12個派發消費券的商場是apm、東港城、上水廣場、新都會廣場、新都廣場、Mikiki、MOKO新世紀廣場、新城市廣場、大埔超級城、V city、形點、元朗廣場。