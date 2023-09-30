研建屯門繞道 紓緩市中心交通

【本報訊】港府刊憲建議興建屯門繞道，連接屯門第40區及屯門至赤鱲角隧道至擬議的藍地石礦場交匯處。屯門繞道由隧道和高架行車道組成，全長10公里，當中隧道段長約7.5公里。

項目目標完善新界西北的主要幹道網絡和減輕屯門市中心的交通負荷，並配合屯門和新界西北的各項建議發展項目和屯門西日後發展需要。

全長10公里 涉興建隧道 相關工程涉及興建隧道、行人跨管通道、地面行車道、高架行車道、地面中央分隔帶/安全島、高架中央分隔帶/安全島和行人路；永久封閉部分現有高架結構，並改建為高架行車道；永久封閉並拆卸部分現有地面行車道、行人路和地面中央分隔帶/安全島；暫時封閉並重建部分現有地面行車道、高架行車道、行人路和地面中央分隔帶/安全島；影響現有政府前濱及海床，以興建隧道和臨時躉船轉運站；以及進行附屬工程，包括進行土地平整、土力、擋土牆、渠務、污水收集系統、水務、公用設施、照明設備、環境美化、機電工程、屋宇建築工程、安裝街道裝置、交通輔助設施和交通管制及監控系統，以及興建斜坡、供隧道營運而設的行政用地及營運用地和建築物/建構物，以及興建臨時躉船轉運站。

公眾可於辦公時間內，到中西區民政諮詢中心、屯門民政諮詢中心和屯門地政處查閱有關工程的圖則和計劃。

有關憲報公告、計劃、圖則、設定地役權及其他永久權利圖則和位置圖已上載至運輸及物流局網站。

任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須以書面及不遲於今年11月28日送達予運輸及物流局局長。反對人士須在反對通知書內說明其權益及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料，方便聯絡。