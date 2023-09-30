高街鬼屋首開放 花崗築砌遊古蹟

打卡熱點 影婚紗相 深度探索 位於西營盤高街2號的「高街鬼屋」於1892年建成，前身是精神病院。現時原有建築物只保留正面，後方則於2001年改建為西營盤社區綜合大樓，保留的花崗石立面於2015年被列為法定古蹟。因其具有特色的建築物外牆，「高街鬼屋」向來是拍婚紗照、打卡的熱門位置，惟過去一直未有對外開放，過去曾有議員斥政府沒善用古蹟拓展旅遊，事隔二十多年，昨終於正式全面開放，現場更有一對新人在開放前獲邀率先進入拍照體驗。

大樓於1939至1961年間用作精神病院，1961至1971年間則改為精神科門診部。現時大樓保存的立面呈L形，內有寬闊的遊廊，較長的一邊面向高街，較短的一邊面向東邊街。這座立面大量採用早期巴洛克式細節，包括寬闊的拱形遊廊和下方的粗琢花崗石塊，此外，還保留山牆、小尖塔、裝飾性的女兒牆和遊廊的熟鐵欄杆扶手裝飾等。大樓立面由花崗石築砌而成，至今仍保持原貌。

大樓6支煙囪用作修復美利樓 據考究，大樓為香港唯一一個用花崗石砌成的建築，使用的花崗石為本地石頭，但未有辦法得知屬於哪個石礦場。而大樓原有7支煙囱，不過其中6支用於修復赤柱美利樓，餘下一支則作保留展出之用。

大樓被居民普遍稱為「高街鬼屋」，據導賞員指原因在於過往未有修復前建築物內部較為殘破，亦有坊間盛傳日治時期，大樓曾用作行刑室，也不排除大眾對精神病院有偏見等原因。

旅遊界議員姚柏良早前於立法會提出口頭質詢，指政府沒善用古蹟拓展旅遊，並以此建築為例，指古蹟屬於早期巴洛克式地標建築，寬闊的拱形遊廊和下方的粗琢花崗石塊極具特色，是遊客及本地居民打卡、影婚紗的地方，但就被鎖上，詢問當局會否建立機制，與旅遊業界商討如何開發法定古蹟的建築，發掘更多旅遊景點。

開幕典禮進行前，有新人到現場拍攝婚紗照，雖正式開放時間為昨日下午5時，但到場參觀的姚柏良及中西區民政事務專員梁子琪邀請新人「先睹為快」，進內拍照，姚笑言為巧合，並非特意找人做「騷」，指「中秋節人月兩團圓」亦適合拍婚紗照。