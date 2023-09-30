灣仔海濱夜市供電不穩 議員促改善

【本報訊】周三（27日）起開放的灣仔「海濱藝遊坊」出師不利，包括出現場地電力不足、十月一日煙花匯演期間要暫停開放等爭議。海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯昨指，缺電原因複雜，認為發展局已努力處理。

何昨於電台節目表示，灣仔市集缺電原因複雜，包括承建商經驗不足、檔販對人流持觀望態度延遲開檔，令場地短時間內未能完全應付檔販不同的電力需求。他指出，尖沙咀海濱夜市鄰近大型商場，設施配套較灣仔海濱好，認為發展局已努力處理供電問題。

設施配套遜尖沙咀海濱 另外，十一煙花匯演當日，熟食攤位只可營業至下午5時，直至晚上10時半方可再營業。何指，檔販簽訂協議時已知道相關安排，如覺得有問題可以不簽，對檔販不滿感到奇怪。他續指，檔販只是翻熱食物，並非在場製作食物，過往年宵市場也有熟食攤檔，亦無要求需排污設施；但同意現場垃圾桶較少，相信很快會作出處理。

立法會議員梁熙提到，當局已為灣仔海濱安排流動供電設施，商戶毋須額外付款即可使用。相較之下，尖沙咀商場舉辦的夜市安排較妥善，明白當局已盡力解決問題，但仍有改善空間。他補充，當局規劃時考慮到夜市及煙花人流管制未必能兼顧，較早階段已決定檔販在十一假期部分時段不能營業，惟拖至近日才向檔販交代，認為做法值得商榷。