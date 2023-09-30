三星堆展覽開幕 成人票價150元

【本報訊】香港故宮文化博物館今年的重頭展覽「凝視三星堆——四川考古新發現」周三（27日）開幕，吸引不少市民前往參觀。是次展覽分「穿越之眼」、「三星堆的生活」、「三星堆的神與巫」和「三星堆的來龍去脈」4個單元，按序講述三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和生活來龍去脈。

展期至明年1月8日 展出120件距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等，包括23件國家一級文物、55件在2020至2022年間最新發掘的文物，大部分更是首次在四川省外展出，包括在2021年出土的「大面具」，擁有三星堆文物典型的眼睛特點，亦是全球至今發現面積最大的青銅面具，重約65.5公斤，高71厘米，寬131厘米。

其他展品包括去年出土的「大神獸」，其上有跪坐人像，下有神獸，為三星堆最大青銅神獸和最奇特器物之一；在2021年出土、呈怒髮衝冠形態的「扭頭跪坐人像」等。另展覧設10多個多媒體裝置，以新穎手法介紹三星堆博物館新館鎮館之寶之一「青銅神樹」、三星堆遺址沙盤動態地圖等。

展覧期至明年1月8日，成人票價為150元，特惠門票75元，有興趣人士可經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式等購票。