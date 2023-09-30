維園綵燈會 亮燈至凌晨12時

【本報訊】昨日是中秋節，全港多區有中秋綵燈會，其中位於維多利亞公園的綵燈會，昨晚約6時30分已人山人海，不少人帶同燈籠參與綵燈會。有小朋友表示，場內花燈很漂亮；亦有市民稱，今年有舞火龍，氣氛更熱鬧；昨晚燈會亮燈時間延長至凌晨12時。

展期至下月2日 今年維園燈會以「喜粵‧光華」為主題，特色綵燈包括由本地紮作師傅運用傳統方法製作的「月光縈繞‧尋燈覓兔」綵燈、由佛山師傅創作的走馬燈「秋意月影耀良宵」、中國四時節氣及以粵劇棚戲為主題的巨型花牌綵燈組；同場亦展出多項非物質文化遺產，包括粵劇演出、傳統手工藝、舞火龍及猜燈謎等，展期至10月2日。

有家長帶同子女參與綵燈會，有小朋友表示，場內的花燈很漂亮，更在花燈旁玩「氹氹轉」。有市民表示，昨晚特意到維園參加綵燈會，認為綵燈比去年更美，且今年有舞火龍，氣氛更熱鬧。另有市民稱，觀看花燈後打算觀賞大坑舞火龍，又提及政府近期推出的「香港夜繽紛」活動令她出多了夜街。

本港昨日天氣大致天晴，局部地區有驟雨，一早一晚多雲，但市民仍可在雲層中的罅隙欣賞月光。