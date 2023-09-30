十一長假 賓館業一潭死水 訪港客未及疫前

旅客消費模式改變 較着重體驗深度遊 臨近內地十一長假，旅遊界議員姚柏良預計訪港旅客數字可恢復至2018年疫情前約七成水平，當中內地旅客佔約100萬人次，平均每日有約13至14萬人次訪港。至於海外旅客則與平日相近，受到航班運力限制，日均約2.5萬人次入境。

姚柏良昨日在一個電台節目指出，十一來港的旅客主要以個人遊旅客為主。他又指，港人北上及內地客南下的趨勢將更頻繁。

疫情前北上港人多於旅客南下，黃金比例為1.6名港人對一名內地客，期望可改變比例，吸引更多旅客來港，惟目前匯率及業界人手恢復等因素，或影響本港復甦的步伐。

旺區酒店入住率較好 姚柏良又引述酒店業聯會指，十一長假的酒店整體入住率約有九成，旺區入住率會較好。但未恢復至疫前的平均房價，有旅客認為屆時房價偏高。談及沙田有四星酒店一晚索價數千元，他表示觀察到旅客的模式已改變，他認為愈來愈多旅客旅行時較「隨心」，較遲預訂酒店故房價較高，為酒店正常運作方式。

而旅客消費模式改變後，亦着重體驗式深度遊，他認為9月是旅遊業傳統淡季，當局要與業界合作，制訂遊覽海濱和夜市的路線等，希望十一長假、「香港夜繽紛」活動、三星堆展覽等，以及各項盛事，有助提升本港氣氛，可以持續吸引旅客來港，旅遊業繼續穩步復甦。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成在同一節目則指，現時賓館業一池死水，過往有些來香港的水貨客訂房，如今已沒有這類客人。目前賓館每晚房價約300元，因為客人不多，不能起價。

另外，他又表示劏房愈來愈多，有不少住戶的內地親友入住，對賓館業生意亦影響很大。