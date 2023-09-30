大欖隧道下月8日加價 平均升幅7%

【本報訊】負責營運大欖隧道的三號幹線（郊野公園段）有限公司昨日公布，因應營運成本持續上升，過往數年大欖隧道的車流亦持續下跌，2022/23財政年度每日平均車數為42,430輛，較2017/18財政年度的61,528輛，下降31%。因此，該公司決定大欖隧道於下月8日起調整各類型車種的收費，平均升幅約為7%，當中私家車的加幅達5.4%。

3項優惠將繼續

新收費下，電單車及機動三輪車加2元，新收費為28元；私家車、的士及電動載客車輛加3元，新收費為58元，升幅為5.4%；私家/公共小巴加9元，新收費為126元。重量不超逾5.5噸的輕型貨車及特別用途車輛加至64元；重量達5.5噸以上但不超逾24噸的中型貨車，以及重量達24噸以上的重型貨車同樣加6元，新收費分別為71元及79元；單層巴士收180元；雙層巴士加幅最大8.1%，收213元。