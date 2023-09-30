外傭跳工嚴重 當局檢討現行政策

2021年接獲逾二千宗懷疑個案

翻查資料，入境處在2021年首10個月，特別職務隊共處理了4,475宗涉「跳工」的外傭申請，當中已拒批了1,784宗外傭簽證申請，而全年則共接獲2,833宗懷疑外傭跳工而拒批簽證的個案，較2020年被拒申請總數多出8倍。入境處自2013年起，成立了有8人的特別職務隊，以全面打擊外傭「跳工」行為，高峰期該隊有逾20人。就跳工投訴方面，勞工處2017年至2021年間，共接獲涉及職業介紹所教唆外傭「跳工」的投訴個案，分別有15宗、9宗、17宗、29宗及177宗。勞工處亦曾指出，與入境處有合作打擊外傭「跳工」，疫情放緩後，收到有關「外傭跳工」的投訴已較之前減少70%。