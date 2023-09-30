最低工資增至$4870 外傭加薪跑贏通脹 僱主荷包傷上傷

寧棄外出搵食 打擊婦女勞動力 社會雖然復常，但本港經濟仍然低迷，不少市民都要勒緊褲頭過活。但港府昨日宣布，今日起調高本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」水平，由每月4,730元增加至4,870元，加幅達2.95%；膳食津貼水平亦由每月不少於1,196元，增加至不少於1,236元。外傭加薪幅度跑贏去年全年通脹1.9%，令僱主荷包傷上加傷。有僱主代表指，本港經濟仍未完全復甦，憂慮有關加幅或加劇低收入僱主入不敷支情況，部分現時聘請外傭照顧家庭好讓自己外出工作的婦女，可能會放棄搵食回去照顧家庭，打擊婦女勞動力。

當局解釋，在今年的檢討，港府已按既定機制仔細考慮本港過去一年的整體經濟及勞工市場情況，以及本港的短期經濟前景。當局在考慮以上因素、僱主的負擔能力及外傭生計後，決定調整「規定最低工資」，當局亦檢視了代替免費膳食的膳食津貼，並決定提高有關津貼。

今日起生效 亦提高膳食津貼 在昨日或之前，按原本每月4,730元的「規定最低工資」，以及每月不少於1,196元的膳食津貼簽署外傭合約，仍可於今年10月27日或之前送抵入境事務處處理。這項安排可讓僱主有充足時間將已簽訂的合約送交入境處完成有關申請程序。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，是次外傭最低工資上調140元，與該會最初向當局建議的100元有出入。她指，本港自經歷新冠疫情以後，經濟仍尚未完全復甦，認為上調外傭工資，無疑會對眾僱主造成額外的經濟負擔，特別是低收入婦女。她指，低收入婦女在加價後或加劇入不敷支情況，可能棄聘外傭，改以自己照顧，繼而影響本港勞工市場的人力配對。

除外傭最低工資上調，膳食津貼亦增加水平。容馬珊兒表示，該會已多年向當局反映不宜每年上調，認為這勢加劇一眾已退休、既沒有入息的長者僱主經濟負擔，甚至會增加僱傭間的不必要爭拗，譬如導致外傭不再願意與僱主共同進餐，以換取有關膳食津貼，甚或威脅僱主不改發津貼則不續約，從而影響建立僱傭良好的關係。

香港僱傭公會主席陳東風則表示，升幅為預期之內，認為是一個溫和及可接受的加幅，相信對眾僱主亦不會造成太大壓力。他指，是次加幅主要是惠及初次來港工作的外傭，因其他已在港工作很久的外傭，其每月薪金相信早已超出是次的升幅，故認為是次加幅對僱主來說，是象徵式多於實際意義。

指僅放假用錢 不該掛鈎通脹 對於有聲音批評，外傭最低工資難追通脹，陳東風表示不認同，尤其認為今年本港通脹不高，即使出現通脹，對外傭影響亦是微乎其微，因通脹多數只反映於「衣、食、住、行」，但外傭的大部分生活費用，多數均由僱主負責承擔或補貼，「就算每星期放一日假出街要用自己錢，所謂嘅影響都係香港人嘅七分之一」，故外傭工資理應不該與通脹掛鈎。

雙職家長因為工作，需要聘請外傭照顧子女。 容馬珊兒 有外傭組織早前建議改善外傭膳食津貼。 反修例風波及新冠疫情至今外傭調薪情況 陳東風