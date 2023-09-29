龍七公：檢討樓市辣招 促進上車換樓

雖然港府與金管局在過去一年，已多次微調俗稱「辣招」的樓市需求管理措施，但本港住宅樓價仍然反覆向下，成交持續偏低，加上中央政府最近接連出招支持內地樓市，有愈來愈多聲音要求港府進一步減辣以至撤辣，即是撤銷3項額外印花稅措施，希望可以穩定樓價和刺激成交量。

放寬壓測及按揭限制 眾所周知，內地的樓市情況與香港在多方面都存在很大差異，不能簡單比較。而樓市的升與跌，是受到許多不同因素影響，當中供求關係、息口水平、經濟狀況，以至市場與市民的信心往往至為重要，物業交易印花稅只是其中一項因素。減辣或撤辣，對樓價與成交量的刺激作用未必很大，即使有其效果亦可能只是短暫。

無論如何，樓市辣招原本作為一種臨時措施，至今實施了超過10年，是時候作出較全面的檢討。但我們不應忘記當年推出辣招的初心，就是要協助有需要的市民置業安居。雖然現時樓價已較高峰期有所回落，但仍有不少市民，包括部分中產家庭及專業人士難以上車。在現階段全面撤銷所有辣招，尤其是針對短期轉售和外來需求的額外印花稅措施，不少市民仍有保留。

筆者認為，在不違背、以至有助達致政策初心的前提下，部分辣招還有一定調整空間。例如是否可再適度放寬壓力測試和按揭成數限制，以協助有足夠能力供款，但不夠財力支付大額首期的市民上車呢？尤其是對於沒有發展商提供二按或其他優惠的二手樓宇，放寬壓測與按揭限制，不但有助無殼一族置業，也幫到已成功上車，但因為家庭成員增加或其他理由，希望「住大啲，住好啲」的業主細樓換大樓。

市民換樓現時面對的另一障礙，是需要在買入新單位時先行支付雙倍印花稅，待成功沽出舊單位後才可退回額外稅款，導致一些財力有限的小業主只敢「先賣後買」。在市況疲弱，成交偏低的情況下，換樓倍添困難。是否可以改變市民購買第二個單位時，便立即需要支付雙倍印花稅的做法呢？

隨着10年長策建屋量可望達標，北部都會區及中部水域人工島等大型發展計劃有序推展，是否可以容許市民購買多一個單位，而毋須額外多付高達一倍的印花稅呢？須知部分市民希望多買一層樓，其實並非用作炒賣或收租，而是給予子女或父母居住。現有安排令到他們需要「拆名」或轉由其他家庭成員持有物業，造成一定不便，甚或會產生爭拗。

此外，香港的樓宇老化及失修問題日趨嚴重，早前多區都有舊樓下起「石屎雨」，險象環生，有迫切需要加快舊樓重建與市區更新工作，惟樓市逆轉可能會削弱業主及發展商進行收購重建的誘因。對於涉及舊樓重建的收購交易，相關額外印花稅能否改為毋須「先付後退」呢？希望政府能認真考慮上述建議。