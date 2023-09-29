笑看天下：拜登連任之路難行

美國最新民調顯示，拜登支持率為42%，落後特朗普10個百分點。之不過，拜登亦十分努力加緊投入2024年總統選舉活動，傳媒指白宮已啟動連串重大項目，譬如宣布專為防範槍械暴力成立一個辦公室，執行現有安全法律並與各州展開合作，一同竭力打擊槍械暴力，辦公室將由副總統賀錦麗監管。

拜登面對嘅除咗槍擊案嚴重，治安大壞，盜賊如毛，大家經常可以從電視新聞，見到啲人連群結隊一哄而上入店舖瘋狂搶貨物，不！係搬貨物，不消一炷香時辰，已將成間店舖嘅貨物搜掠一空！據美國零售業聯會（NRF）估計，美國零售業今年將因盜竊及相關罪行損失近1,000億美元，較2017年嘅468億美元急增逾倍。之所以盜賊如毛，原因複雜，如通脹、貧富懸殊、道德衰微等；更有趣嘅係因為監獄營運成本高昂，加州政府修改刑法條例，高買刑罰由監禁最少16個月嘅嚴重罪行，改為涉及貨品價值不超過950美元便屬於輕微罪行，是以壯大賊人嘅膽；更何況喺美國輕易買到槍械，店員亦不敢阻止賊人，你話有乜辦法唔盜賊如毛？所以要競選明年嘅美國總統，政綱不必陳義過高，甚麼讓美國再強大全是廢話，有本事係先搞好治安！