自成一家：落後國家要感謝中國

在管理學上，有一個叫鯰魚效應的機制，意思是透過引入新人、激發舊員工更加勤奮工作。國際政治也有類似的鯰魚效應。美國自從上世紀末成為全球超級霸權國後，一直將國家利益置於國際利益之上，直至近年中國這條「鯰魚」出現，才努力做一個負責任的大國。

以太平洋島國為例，由於它和美國距離太遠，二戰結束後在美國的外交地位就急劇下降。在逾半個世紀裏，美國基本上沒有在這裏投入過甚麼資源。後來奧巴馬政府上台，在2012年提出重返亞太以應對中國崛起，太平洋島國再度引起華府重視。拜登政府近年力推印太戰略，太平洋島國的重要性又進一步提高。拜登政府日前更宣布與太平洋島國的兩個小國庫克群島和紐埃建交，承諾改善當地基礎建設。

美國全面進軍太平洋島國，當然不是真心想幫助這些小國。若分析美國提出的政策，可看出很多與中國的主張相似。這說明北京當局多年來為被美國忽視的太平洋島國提供大量貸款、援助和投資，贏得了認同，給予美國很大壓力。美國要與中國在該地區開展全方位競爭。

又如非洲，美國在該地區並無太多利益，自冷戰結束後就不願加大援助。而中國堅持與非洲發展友好關係，給當地民眾帶來了實在的好處，令美國在非洲的影響力下降。於是近年美國也被迫奮力拉攏非洲，包括時隔8年在去年再次舉行美非峰會。美國重返非洲，當然不是突然大發好心，而是為了維護美國在非洲的霸主地位。

隨着中美競爭白熱化，兩國要維持或獲得在地區以至全球的領導地位，都必須向其他國家尤其是發展中國家提供激勵措施，落後國家也從中美競爭中獲益匪淺。落後國家要感謝中國的崛起。