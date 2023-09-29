激濁揚清：識穿大兵闖北韓不單純

北韓官媒朝中社公布，今年7月從兩韓共同警備區南韓一側越界到北韓的美軍士兵特拉維斯‧金，承認自己非法入境北韓，朝方決定驅逐他出境。白宮國家安全顧問沙利文透過聲明表示，美國官員已確保特氏離開北韓返美。一場並不單純的美國大兵闖北韓鬧劇，被平壤政府四両撥千斤，老美碰得一鼻子灰。

上世紀雖已有美國大兵投奔北韓，落地生根成為反美宣傳生招牌。美國前空軍士兵德雷斯諾克於1962年從南韓變節越過南北韓之間的非軍事區，投奔北韓，及後活到年過七旬，臨終前數年說出：「北韓政府會照顧我，直到我死去那一天，就算給我10億美元的黃金，我也不想離開北韓。」惟來到2023年的今天，誰將同一招數照搬仍想能夠奏效，實在停留於冷戰時代。

早在7月，本欄「美國大兵闖北韓太奇詭」一文已經指出，特拉維斯‧金越境北韓存在多個可疑之處，平壤政府以國家級的智慧又豈會不識穿？若心水清，應當記得事發後，白宮發言人多爾頓指華府曾以多種渠道與北韓軍方接觸，但沒有得到回應；美媒則幫手披露美國陸軍的內部報告指，特氏進入北韓後登上一輛汽車，由北韓軍人接走，美軍正調查北韓是否早知他會投誠。

之後再有「拜登為實現朝鮮半島無核化，願無條件會晤金正恩，惟北韓未回應」的報道，在在說明華府一直千方百計，想要找到與平壤打開話匣子的切入點。那麼，斡旋投誠北韓美國大兵的人身安全，是不是一種方法呢？本來是的，但直至本月俄總統普京與北韓領袖金正恩會面，公布一系列合作後便不是了。為何不遲也不早，驅逐美國大兵出境就在俄朝首腦會面之後？只能說人質外交反着玩雖是奇招，卻遇上了談判高手，未竟全功。