橫眉冷看：內地購買力深不見底

中國經濟就像謎樣的海世界，橫無際涯，水深難以窮底，外人不知就裏，最好不要小覷這個市場。近期，西方不少政客、學者都喜歡唱淡中國，說內地市道疲弱、中央提振乏力、青年失業人口正急促擴張。偌大的神州，如今竟被說成是山雨欲來風滿樓。

現實當真是如此嗎？早前，電訊設備商華為公司發布新手機，售價由約6,000至12,000元人民幣不等，其中最受歡迎的一款，標售6,999元人民幣，並不便宜。這款手機開售至今近一個月，依舊一機難求。該公司每日在網上限額推售，據說天天都被「秒殺」，傳聞就連影星成龍想買一部，亦曾失諸交臂。

不是說內地的經濟疲不能興，不少大學生也要被迫「返鄉下耕田」嗎？緣何價值七千多港元的一部手機，仍能掀起全國瘋搶？你別以為內地人只是為了支持國貨，才會如此吹捧華為產品。兩周前，美國蘋果公司亦推出一系列的新手機，平均售價高於華為，而新產品卻被嘲無甚創意。市場原以為蘋果會遭受滑鐵盧，新手機在內地必將少人問津，但實際上不然，蘋果的新產品同樣被瘋狂「秒殺」，內地中產階級的購買能力，果然深不見底。

近期有兩項數據，可以反映出內地消費市場的實況。剛過去的暑假檔期，電影票房共收206億元人民幣，觀影人次超過5億，雙雙突破了中國電影業同期的歷史紀錄。接下來的「十‧一」黃金周，城市酒店的客房預訂量，更只能用「恐怖」二字形容，跟新冠疫情爆發前的2019年相比，竟然急增了5倍！流惠所及，就連香港的酒店也受益，在「十‧一」期間，中環、尖沙咀區高級酒店的房租價，升幅遠勝預期，訂房者不少正是來自內地的豪客。