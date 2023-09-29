強詞有理：美元的麻煩

最近美元又出現新一輪升浪，美元指數觸及10個月高點，眾多非美元貨幣普遍面臨貶值壓力，歐元被推至近9個月低點，日圓更跌至近30年的低位，唯獨人民幣巋然不動。許多人百思不得其解，美國經濟並沒有好到哪裏去，衰退風險尚未消除，金融危機揮之不去，美國國債更已突破33萬億美元的驚人規模，為何美元還能保持強勢？很明顯，除了經濟因素，更多的還是政治操作。

「美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。」美國前財長康納利這番傲慢言論已被無數次驗證。數十年來美國利用自身貨幣和金融霸權，一次又一次「割韭菜」，每當遇到經濟或金融危機，便將禍水外引，強迫全世界買單。近年利用強美元收割全球，正是故技重施。而美元之所以走強，主要就是因為美聯儲激進加息，奇就奇在加息周期已近尾聲，美元依然保持不合理的強勢，這顯然不只是市場投機行為，主要還是政治因素作怪。

正所謂，不近情者多藏奸。經過連續11次加息後，美聯儲並沒有停下腳步的打算，還揚言要繼續加息，完全不顧經濟衰退的風險，這是為甚麼？無非為了維持強美元。有人說，美聯儲加息的目的，已經不是為了壓制通脹，而是為了收割全球，尤其是為了打擊中國這個主要競爭對手。這種說法可謂一語中的，最近美國不斷唱衰中國經濟，連總統拜登也親自上陣，將中國經濟形容為「計時炸彈」，政治目的昭然若揭。堂堂大國總統不顧身份和國格，公然唱衰別國經濟，簡直聞所未聞，證明老美為達目的不擇手段。

但令老美失望的是，中國經濟並沒有崩潰的迹象，反而逐漸回穩再展活力。最新數據顯示，中國8月工業企業利潤錄得一年多以來最快增速，按年增長17.2%，按月急增近28%。另一方面，最近人民幣匯率也基本維持穩定，沒有因為美元強勢而再度下跌，對其他非美元貨幣更出現強勢反彈，可見美國利用強美元收割中國的圖謀注定無法得逞。

風水輪流轉，今天美元已不僅僅是別國的麻煩，也是美國的麻煩。為維護美元強勢地位，美聯儲只能繼續奉行高利率政策，一來嚴重打擊經濟，二來大大增加財政負擔。單是支付國債利息，每年就需逾萬億美元，遠超軍費開支，佔聯邦政府總收入三分之一，這種日子還能維持多久？