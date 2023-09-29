龍吟虎嘯：美瞄準越南深化布局

拜登總統訪問越南後，美越打得火熱，雙邊關係一下子提升至「全面戰略夥伴關係」，包括八大方面：一是投資創新經濟，在科學及技術領域合作。二是培養人文關係，美國在越南設教育及訓練機構和項目。三是深化貿易、技術及經濟合作，「提高服務不完備借款人的資本獲得」。四是促進及保護人權，加強人權對話的承諾。五是推動氣候、能源、環境及衞生合作。六是處理越戰遺留問題。七是透過加強合作增強安全，打擊跨國犯罪、販運人口活動。八是強化商業關係，加強擴大航空、加強半導體供應鏈、加強金融服務及資本市場。

有這八大方面，美越全面戰略合作不可謂不全面。接下來趁熱打鐵的，是英國傳媒引述知情人士消息：美越正在討論一項兩國歷史上最大規模的軍火交易，美方有意向越南出售第四代的F16戰機，並「為價格昂貴的F16戰機設置特別融資條件」。美國一位官員表示，這宗交易對越南有一個非常有建設性及前景看好的安全關係，可以協助越南更好地監控海上領域。

畫公仔不必畫出腸！這位美國官員所言已明示，所謂有建設性的安全關係目標是在針對誰；他所說的協助越南更好地監控海上領域又是甚麼。美國早就不斷宣稱，中國是美國和印太地區的「安全挑戰」，美國早已知道中越在南海有領土海域主權之爭，美國要萬里迢迢跑過來助越南對此監控所為何事？它就是要通過售武把越南拉入印太戰略的盟友圈。

美國針對中國的印太戰略先從印度、日本、南韓、台灣、澳洲、菲律賓等布局，目前已經大致完成，時下開始向東盟、東南亞地區深化下手，首個目標就是越南，「條件最成熟」。最主要的是越南和中國有歷史恩怨、有主權之爭，越南這些年與美國關係愈走愈近，它的經濟發展、對外開放成效顯著，有一定的實力和中國競爭，這些如果運用得當，都可以大大助力美國。