坦言集：中敍新局

中國邀請敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德一家出席杭州的亞運會是冒着頗大的風險。

中國國航專機接送巴沙爾‧阿薩德，長途跋涉，沒有戰機保護，難保不會被美國所乘。美國是公開要推翻巴沙爾‧阿薩德政權。美國的情報機構實際上從事恐怖主義活動，恃着美國的強勢，不擇手段，使各國不敢公開與之對抗。即使1999年北約炸中國駐南斯拉夫大使館，明目張膽用意外來掩飾其敵對謀殺行為。在巴沙爾‧阿薩德往返中國途中若有意外，對敍利亞是「斬首」行動，以顛覆敍利亞政權，使美國在敍利亞內戰中的失敗可翻盤。對中國則是極大的侮辱，在國際上打擊中國的聲譽和軍事政治能力。

不過，中國已經不是1999年的中國，在當前中美矛盾中，美國未必敢以此挑釁中國，它應害怕中國的強烈反擊。但中國也小心翼翼，不敢有機讓美國可乘，往返全程飛行加速，減少留在國際空域的時間。飛行路線由中國內地經新疆，南下巴基斯坦，出印度洋，北上波斯灣。相信是越沙特阿拉伯至敍利亞，這可避開美國在伊拉克和敍伊交界的軍事勢力。沙特已與敍利亞和好，巴沙爾‧阿薩德在內戰後首次出訪便是今年5月訪沙特阿拉伯，沙特的空軍必然保護巴沙爾‧阿薩德的航機。

中國邀請巴沙爾‧阿薩德出席亞運會，是讓敍利亞公開在國際場合露面，打破美國西方對敍封鎖。即使多國反對，中國還可以此為體育而非政治活動來解釋。但不管怎樣解釋，中國此舉是故意突破美國西方對敍的封鎖。在國際媒體上公開挑戰美國西方。意義更大於邀請委內瑞拉總統訪華，後者不過是在美後院支持反美的勢力，聲援拉美反美的左翼政權。

巴沙爾‧阿薩德訪華是中國與之建立戰略夥伴關係，以中國來保證敍利亞從內戰後開展重建。敍內戰之得以克服，靠的是俄國軍援和直接介入。俄成功之後，中國接手是促成中東的政治大和解，下一步便是經濟重建。當今國際上，有能力協助敍利亞重建便只有中國，且也是中國借敍利亞重建來推動國內和出口經濟的發展，形成雙贏之局。中國這樣助敍，屬一帶一路發展的部分，但以政治和解、經濟重建來協助中東地區復興的歷史意義重大，影響深遠。重建絲綢之路的西端與中部，不僅會帶來經濟大變，地緣政治與國際政治也必然大變。再下一步應是以色列了。