政情：「關愛」遍布區選敗部 有小隊要除草

簡兆祺

政府尋日公布油尖旺、沙田、元朗、葵青同西貢區嘅關愛隊中標結果。正所謂「失之東隅，收之桑榆」，當中唔少隊員都係2019區議會選舉中落敗，單係一個西貢區已經有近四成人係「敗部復活」，有人仲疑似曾捲入刑事案件。仲有關愛隊要負責除草喎！

有隊長疑曾捲入刑案 為加強地區網絡，政府推出18區關愛隊，話要物色具有一定地區網絡同服務經驗嘅人士擔任地區服務。本報記者發現西貢區29支關愛隊入面，至少11位關愛隊隊長或副隊長，喺2019區議會選舉中敗選，近四成人係「敗部復活」，譬如將軍澳（南）分區委員會委員莊元苳、西貢分區委員會委員李家良、西貢區撲滅罪行委員會委員譚竹君等，分別出掌廣明、西貢離島、寶林嘅關愛隊隊長。其中尚德關愛隊隊長簡兆祺，咁啱亦同一位曾被控公眾地方打鬥嘅西貢尚德選區嘅前區議員同名同姓。有關案件被告最終要自簽1,000元同守行為12個月，另付訟費500元結案。

本報記者又發現，西貢區一個名為「西貢牧鄉義工團」承辦嘅白沙灣關愛隊嘅績效指標，竟然有「修剪路邊雜草」，列明20次。估唔到關愛隊不但服務市民，就連市容都兼顧埋。