政情：謝偉銓月餅喻施政 力求創新 適時調整

盧偉國入立會工地 吹色士風慰勞打氣 疫情3年過後，迎來首個中秋節，而議員嘅應節活動並不限於派月餅，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓就拍片，細說港式月餅嘅演變；工程界議員盧偉國尋日就去到立法會綜合大樓擴建地盤，以音樂慰勞工友，之後又喺港鐵中環站演奏應節中樂，祝福市民出入平安、節日吉祥。

位處嶺南嘅香港，月餅理所當然係粵式，但建基傳統並有所創新嘅港式月餅，謝偉銓指其演變歷史值得一談。佢話傳統嘅廣東月餅，主要係豬油或雞油配以蓮蓉或綠豆蓉而製成，至於採用果仁為餡料嘅五仁月餅亦都相當流行。然而隨住社會變化，傳統嘅月餅漸漸唔能夠吸引港人，結果有月餅商推出冰皮、奶皇、迷你月餅等等，而呢啲新派月餅頗受好評，衝出香港成為港式月餅嘅標誌。

謝偉銓指香港月餅市場亦五花八門，注重健康者可選擇減糖、少油，甚至純素月餅。亦有月餅商家大玩復古，重新出產廣州早期嘅月餅，亦甚受消費者青睞。另一方面，因不同地域嘅文化交融，內地多個省份嘅月餅，例如江南地區嘅鮮肉月餅、北京嘅提漿月餅等等，喺香港都可以食得到。

推動產業多元 增競爭力 講咗咁多有關月餅嘅故事，謝偉銓形容月餅嘅變化就同施政一樣，應該順應時代情況而求變，若果一味靠以往嘅優勢，唔作出調整，只會令香港停滯不前。佢話要好似港式月餅咁推陳出新同埋多元化，先可提升原有優勢，推動產業多元，繼而吸引唔同嘅人才，增加香港嘅競爭力。

至於議員盧偉國尋日戴上安全頭盔，走入立法會綜合大樓擴建工地「勞軍」，而「軍隊」就係內裏從事擴建工程嘅工友團隊。佢帶備一批月餅去派發外，又攞住支色士風，吹奏《月亮代表我的心》，旋律響起，一眾工友亦拍手和應。一曲既終，在場響起熱烈嘅掌聲。

其後盧偉國改用中樂樂器，聯同港鐵工程團隊喺中環站演奏《平湖秋月》、《彩雲追月》等等同月亮有關嘅樂曲。佢話同一班醉心中樂嘅港鐵工程師，以及幾位工程界友好，組成中樂小組已經好幾年，兼且有唔少演出經驗，可惜喺疫情影響之下中斷咗，今次係疫情後首次喺站頭亮相，一於以音樂祝賀市民，共度佳節。