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唐樓電箱起火 途人報案

上水唐樓梯間有電箱冒煙，消防到場撲救。 上水唐樓梯間有電箱冒煙，消防到場撲救。
上水唐樓梯間有電箱冒煙，消防到場撲救。
【本報訊】上水發生火警。前晚6時許，新豐路55號一唐樓梯間有電箱起火，有途人目睹報案求助。消防到場開喉撲救，迅速將火救熄，正調查起火原因。事件中，有7男6女住客自行疏散到安全位置，幸無人受傷。
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