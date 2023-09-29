截海運貨櫃搜村屋 拘兩人檢值半億毒

報稱堅果乾果 趁長假期出貨 中秋節及十一長假期臨近，販毒集團亦趁機囤貨供應本地市場，海關在前日接連偵破兩宗毒品案，一共檢獲總值5,000萬元的懷疑毒品，拘捕兩名男子。第一宗案件中，毒販將大麻花混入由加拿大經水路來港的併裝貨櫃，藉口運送堅果及乾果，但收貨人及寄貨人的背景引起關員懷疑，經檢查後識破詭計。第二宗案件是海關在天水圍進行打擊毒品行動期間，截獲一名攜有氯胺酮（俗稱K仔）的可疑男子，順藤摸瓜揭發有人將村屋闢作毒品儲存倉。海關相信行動已阻截一批毒品流入本港市場。

海關港口及海域科人員根據風險評估及資料分析，近日鎖定一個來自加拿大的海運併裝貨櫃，該貨櫃放有13批不同種類的貨物，其中一批報稱為堅果及乾果的入口貨物。資料顯示，該批貨物的寄貨人公司為加拿大一住宅地址，收貨人屬本港一獨立人士，雙方以往並無海運紀錄，基於有關疑點，關員決定扣留貨櫃，並安排本周一於葵涌海關大樓進行檢驗。

真空包裝圖掩大麻花氣味 海關打開貨櫃後，在櫃內最深處尋獲13箱堅果及乾果類貨物，繼而逐箱進行X光檢查。關員確認影像有異，再打開其中一箱細看，見到內藏多包經真空包裝的可疑草本植物，其後經由快速毒品測試，初步相信為大麻花。行動中，一共檢獲共重約153公斤的懷疑大麻花，估計市值超過3,700萬元。

調查人員指，毒販將懷疑大麻花藏在貨櫃最深處，混入併裝貨櫃及用真空包裝處理，企圖掩蓋大麻花的濃烈氣味，避過偵查。海關毒品調查科接手案件後，前日成功聯絡收貨人，並將該批貨物運送至佐敦一處馬路邊，交予一名前來簽收的42歲男子，待對方將貨物送往附近一個住宅單位後，關員判斷時機成熟，遂趁男子離開單位時將他拘捕。被捕男子報稱無業，懷疑收取數千元報酬，負責安排物流及收貨「存倉」，他已被暫控一項「企圖販運危險藥物」罪，案件今日將於九龍城法院提堂。

另外，海關毒品調查科人員同晚在元朗及天水圍區進行反毒品行動，期間在天水圍一個露天停車場附近截查一名可疑男子，從對方手持的膠袋內，起出共重約一公斤的懷疑K仔，因此當場拘捕該名21歲無業男子。關員將他押返附近一個約500呎的村屋單位搜查，再在屋內檢獲23公斤重的K仔和一批毒品包裝工具，全案毒品估計總值約1,300萬元。調查顯示，疑犯是收取利益進行毒品包裝及出貨活動，估計涉事毒品倉僅運作約一個月，並且會將毒品供應予新界西市場。被捕人士已被落案暫控兩項「販運危險藥物」罪，今日在屯門法院提堂。