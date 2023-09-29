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24歲男墮樓 伏屍天井

人員用膠袋遮蓋遺體，附近遺下血漬。（馬竟峯攝） 人員用膠袋遮蓋遺體，附近遺下血漬。（馬竟峯攝）
人員用膠袋遮蓋遺體，附近遺下血漬。（馬竟峯攝）
【本報訊】前晚7時許，執法部門接獲報案，指有一名男子倒臥於長沙灣青山道520至524號一幢大廈的天井位置，懷疑由高處墮下。救援人員接報趕至，經檢查後，證實該名姓李（24歲）男子已經死亡，於是暫時用膠袋遮蓋遺體。人員在現場沒有發現遺書，事主死因有待驗屍確定。
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