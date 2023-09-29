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泳灘游水 8旬翁溺斃
事主送院搶救後不治。（蘇偉明攝）
【本報訊】南區有人遇溺。昨晨11時許，一名姓梁（83歲）老翁在深水灣泳灘離岸約25米外游泳期間懷疑遇溺，在場泳客見狀慌忙報案。救援人員接報趕至將事主救起，惟當時事主已陷入昏迷，他由救護車送往律敦治醫院搶救，惜終證實不治，事件原因有待調查。
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