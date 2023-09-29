威脅兩女網友性交 社區主任判監33月

【本報訊】報稱任職社區主任的青年，涉嫌於交友程式上假扮他人分別認識兩名女子後，套取女方資料再相約酒店見面，在酒店時上演「大龍鳳」，以假身份在電話上稱要公開女方資料等為由，逼對方與他性交。該社區主任早前經審訊後，被裁定威脅促致他人作非法的性行為等3罪罪成，區院法官姚勳智昨判處被告監禁兩年9個月。姚官表明案情嚴重，嚴重之處在於被告一人分飾兩角，並曾分別聲稱認識黑社會人士及警隊高層而威嚇事主。法官判刑後亦表示希望被告好好反省不要再犯事。

21歲被告黃煒龍，被控一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項威脅促致他人作非法的性行為及一項非禮罪，涉及當時均26歲的女事主Ｘ及Ｙ。涉及Ｘ的控罪指被告於2021年9月22日，在旺角智選假日酒店某房間內，企圖以威脅或恐嚇手段，使Ｘ與他作非法性行為。涉及Ｙ的則包括3項控罪，控罪指被告於2021年11月7日在尖沙咀麼地道千禧新世界香港酒店某房間內兩度以威脅或恐嚇手段，使Ｙ與他作非法性行為，及在同日同地非禮Ｙ。法官於控方舉證完畢後裁定非禮罪表證不成立，及後裁定其餘3罪罪成。

假身份稱公開事主資料 辯方求情指，被告犯案時只有19歲，但人誰無過，現時被告已知錯。辯方亦呈上9封求情信，包括由被告自己、父母、女友及區議員撰寫。其中女友表示已原諒被告，被告亦表示案件對他構成極大困擾。法官則指，若非被告的良好背景，其總刑期將會大大提高。

被告被指分別假扮成William及黃子豪，在網上結識兩名事主後，分別約他們到酒店，卻以真身赴會用該兩個假身份以電話發訊息稱要公開女方資料威脅兩人與被告性交。執法人員於被告單位發現3部手機，內有William與黃威嚇兩人的訊息及Ｙ在酒店房的相片。案件編號：DCCC 628/2022