菲漢性侵10歲親女 寫信道歉妻回拒

兩項非禮罪成 押後至10‧6判刑 菲律賓裔男侍應，自3年多前起涉嫌多次非禮當時只有10歲的親生長女，包括撫摸其身體及以陽具在女兒陰道上摩擦等。直至去年底女兒終把遭性侵一事告知母親，其後報案求助。被捕菲漢早前於區院承認兩項非禮罪，提取相關報告後，案件原定昨日判刑，但辯方指前日才收到報告，需要時間向被告解釋，故法官將案押後至10月6日判刑。辯方又指，事主創傷報告顯示，她在母親強迫下與心理醫生會面，望控方澄清事主母親有否影響到報告的準確性，但法官認為這只會加深事主創傷，毋須控方再作了解。

代號D.M.L.的39歲被告，任職侍應，早前承認兩項非禮罪，控方昨指，被告曾撰寫道歉信，望交予事主及妻子（事主母親），但妻子表明不會接受該信。案情指，育有3名女兒的被告一家與工人均居於南丫島。2019年12月某周日，被告妻與工人因事回到菲律賓，由被告照顧包括當時10歲的長女Ｘ在內的女兒。被告叫Ｘ與胞妹同在被告房間睡覺，被告則睡在Ｘ旁邊。期間被告拉下Ｘ的褲子，用手指觸碰其私處。Ｘ醒來要求他停手，被告則稱只是替她按摩。Ｘ返回房間哭泣，被告向她道歉，又稱自己並非怪物。

獸行平均每月5次 據案情指，被告最後一次犯案是去年10月，當時已13歲的Ｘ與胞妹在房間睡覺，被告弄醒Ｘ，並躺在床上伸手進她衣服內摸其胸部及私處，再脫去她的內褲，壓在Ｘ身上以陽具在她陰道上摩擦。Ｘ感惡心並試圖掙扎時，遭被告按住。數分鐘後，被告穿回褲子後離開；同月25日，Ｘ向母親稱月經來遲並感擔心，在追問下，Ｘ稱遭被告性侵，Ｘ母親最終透過學校社工報案。據Ｘ錄口供時稱，被告於案發期間多次非禮她，平均每月約5次，且自2020年起曾經多次用陽具在她陰道上摩擦。被告於去年11月被捕。案件編號：DCCC 162/2023