車Cam直擊 警車跟Tesla衝燈險釀禍

【本報訊】警隊車輛禍事頻頻，導致「道路炸彈」的惡名不脛而走，近日懷疑又再有人知法犯法險釀車禍！昨日凌晨開始，網上社交平台流傳一段約13秒的車Cam短片，顯示一輛汽車沿荃灣德士古道行駛，至近沙咀道交界駛入「黃格仔」右轉時，對面線一輛警車懷疑衝紅燈，險些造成兩車相撞。

右轉車輛焗急煞 片段見到，涉事警車當時並無閃燈響號，當駛至上址路口燈位時，行人過路燈已轉為綠色，當時路面有一輛Tesla電動車相信是先「衝燈尾」，緊隨的警車「唔執輸」跟上，衝紅燈往前直駛，幸好拍片車輛的司機有留意交通情況，轉彎途中及時煞車，與警車在相隔約一米距離外擦身而過，驚險避過一劫。事發一刻，車上女乘客曾經驚呼「喂！喂！喂！」司機則響號示警，並冷靜稱警車「衝燈！」該車其後轉入沙咀道，影片亦到此結束。

近年涉及警車的交通意外頻生，過去兩個月已至少錄得4宗，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。9月17日，一輛警察電單車沿北大嶼山公路行駛期間，撞向前方一輛私家車後翻側，幸事故中無人受傷。9月3日，一輛警察交通部的私家車，在跑馬地藍塘道落斜駛至蟠龍道交界時，駕車警員疑似「發緊夢」，追撞前面一輛的士。

8月21日，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌刮花。8月3日，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，所幸車毀人未傷。