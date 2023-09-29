打鼓嶺貨櫃屋起火 22狗慘成焦屍

【本報訊】昨午約1時半，打鼓嶺坪輋路塘坊一間貨櫃屋發生火警，姓沈男負責人嘗試撲救不成，慌忙走避報案。消防聞風而至，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，迅速將火救熄，惟貨櫃屋已被焚毀，僅燒剩部分支架。據悉，涉事貨櫃屋用作飼養狗狗，人員仔細搜索火場，一共尋獲22具狗屍，當中不少已被燒焦，死狀悽慘，另有6隻狗狗幸免於難，牠們接受愛護動物協會檢查後，已交回沈男照顧。消息指，火警是因雪櫃短路而起，消防將會繼續調查起火原因，相信並不涉及刑事成分。事件中無人受傷，毋須疏散。

火警後，沈先生見到廢墟中的狗隻屍體，其中一隻生還狗狗「旺仔」懷疑餘悸猶存，一度匿入草叢及躲避主人，，而另一隻狗狗「黑妹」及後亦鑽出火場，撲入沈先生的懷抱。沈先生稱，他飼養的狗隻全部是自來唐狗，由他在元朗開設回收公司時收養，至今已十多年。

盼善心人收養幸存犬隻 沈慨嘆，事件對他造成極大傷痛，「我都無辦法再養，希望搵到人收留佢哋（生還狗狗），唔想佢哋再受苦。」