東呼即應：叮囑擦拭變擺入洗衣機 外傭毀名牌袋

【本報訊】香港生活節奏忙碌，不少家庭選擇聘請外傭分擔家務，惟外傭工作能力參差，隨時令人激心激肺！《東呼即應》跟進網上熱話，有事主近日吩咐外傭擦拭一個值價逾萬元的名牌手袋，豈料工人姐姐直接放入洗衣機清洗，導致貴價包包外觀損毀，外層布質物料「脫線」。

犯錯最多罰$300 網民感到「肉赤」之餘，亦打算「追究」，留言問「是不是姐姐弄砸東西，最多賠300元」。

根據勞工處規定，若因傭工犯錯或疏忽，而引致僱主的物品或財物受到損壞或遺失，僱主可按值扣除工資作賠償，但每次以300元為上限。此外，在這些情況下扣除的工資總額，亦不得超過傭工在該工資期所得工資的四分之一。

事件掀起網民熱議。有網友建議，貴重飾物及貴價食材等等，也盡量不讓工人姐姐經手處理，「貴重嘢，一般我唔會畀姐姐處理，整壞叫佢賠又唔係，唔叫佢賠妳又好無奈」。有留言則教精事主，「其實貴重物品應該要同佢講埋點樣洗，唔好當啲姐姐咁叻，十個有九個半都唔識轉彎，除衰嘢外」。