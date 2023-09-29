涉藏武無牌管有槍械 裝修工脫罪

【本報訊】六旬裝修工涉嫌於粉嶺住所非法管有箭、電槍、伸縮棍等，因而被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪、無牌管有無線電通訊器具及無牌管有槍械共3罪。他否認全部控罪，案件早前經審訊後，區院暫委法官黃士翔昨裁定被告3罪均罪名不成立。法官指無證據顯示被告知悉住所內有涉案武器，而物品大多放在他女兒房間，他沒有干涉並不出奇。

案中武器存女兒房間 62歲被告張煜球，被控於2021年2月8日，在粉嶺聯捷街榮福中心一單位，管有8支伸縮棍、5把弓、69支箭和45個箭頭；管有兩套不同牌子的無線電收發機；及管有兩個電擊器材。控方指，執法部門除了在住所檢獲涉案物品外，還搜獲大量示威者常用的物品，包括黑色護臂護腿套裝、黑色護臂套裝等，以及10張印有「光復」等字樣的紙。警誡下被告指，單位中搜獲的弓、伸縮棍及電槍等，應屬於他女兒，但女兒於2020年去了台灣，她的物品一直沒有搬走。

法官裁決指，被告沒有進女兒房及干涉她的物品並不出奇，部分武器亦是放在盒內，故亦較難發覺，被告的說法亦合情理。管有槍械方面，法官指須證明被告是否有能力控制該些物品，法官信立被告根本不知電擊器的存在，控方未能達致毫無合理疑點提出舉證。法官最終裁定被告3罪均罪名不成立。案件編號：DCCC 891/2021