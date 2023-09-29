示威中槍棄保潛逃 曾志健認暴動

【本報訊】2019年在荃灣示威現場遭執法人員開槍擊中左胸的青年曾志健，與另外3名同涉反修例案件並棄保潛逃的男子，去年7月在北潭涌疑乘快艇圖離港時被截獲；一名倉庫管理員亦因涉嫌向4人提供窩藏地點同被捕，5人事後被刑事檢控妨礙司法公正等罪。其中被告馮清華早前已認罪，判囚4年；而包括曾志健在內的4人，昨日亦在西九龍法院（暫代區院）承認相關控罪。據曾志健承認的案情指，當時執法人員使用合法武力，向曾的「身軀主體」發射一槍。法官將案押後至10月18日判刑，所有被告續還押看管。

與同案另3人認妨礙司法 昨日認罪的4名被告包括曾志健（22歲）、王愷銘（23歲）及黃竣賢（17歲），3人均報稱無業；以及報稱倉庫管理員的葉豪（35歲），4人承認一項妨礙司法公正罪，控罪指4人於2020年10月某日至2022年7月13日期間，意圖阻撓和妨礙法庭審判及完成對為馮清華、曾志健、王愷銘、黃竣賢，提出的刑事法律程序之司法管轄權。此外，曾志健另承認一項參與暴動罪，指他於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動，及於同日同地襲警。

就妨礙司法公正罪的案情顯示，葉豪在警誡下指，YouTube頻道「升旗易得道」運作約5年，會協助違法的「手足」打官司，頻道成員包括一名姓陳人士。2019年尾至2021年間，葉受僱該頻道，案發時段他獲指示要協助馮清華、曾志健、王愷銘及黃竣賢，他每月收取約3萬元，為4人安排住宿地點及生活費。

曾志健在警誡下表示，「升旗易得道」姓陳人士主動接觸他，游說他逃離香港。頻道成員會利用密封紙箱轉移匿藏地點。陳亦要求曾拍片，講述關於國安法等議題的看法，目的是為籌款及引起其他國家關注。陳表明若曾不遵從，就不會協助他離港。王愷銘在警誡下稱，姓陳人士曾經說會用飛機或貨櫃船送他離港，惟最後計劃告吹。王曾給陳20萬元，讓陳安排他經水路離港，但後來不了了之。黃竣賢亦稱，姓陳人士曾說可安排貨船送他去越南，他曾繳付8萬元，結果計劃同告不了了之。案件編號：DCCC 485/2020 、DCCC 96/2023