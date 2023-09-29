網約車阻生計 業界倡統一的士App

【本報訊】網約車平台嚴重影響的士業界生計。有業界昨到政府總部外請願，並引述運輸署指當局正修例規管網約車平台，惟有市民申請司法覆核，以致程序有阻延。工會認為網約車嚴重影響業界生意，建議政府統一的士手機應用程式（App），提升業界服務質素，並杜絕不按錶收費等違規行為。

代表之一的士小巴商總會理事長周國強表示，工會原定發動的士停擺抗議，惟近日與執法部門洽商，考慮到道路的交通，臨近十一假期的原因，最終接納叫停停擺的行動。但他表示不排除往後有進一步的相關行動，「看看如何去實時加大力度，希望政府真的有誠意反映一下，真真正正考慮到現時業界面對的困難和問題。」

取消600輛的士停擺抗議 執法部門指早前接團體通知，擬於昨日在港島區舉行公眾活動，並涉及600輛的士參與。執法部門表示，主辦單位享有表達意見的權利，但同時提醒主辦單位需要考慮其他道路使用者的安全及權利，並解釋600輛的士同時停擺對港島區緊急服務及繁忙的交通狀況所帶來的影響，主辦方最終決定取消活動。