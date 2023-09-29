區會換屆 直選投票縮短1小時

【本報訊】區議會換屆選舉將於12月10日舉行，選舉管理委員會昨發表選舉指引，地方選區選舉的投票時間為14小時，較上屆時間減少一小時，而新增地區委員會選舉投票時間則為6小時，但為公平起見兩個界別將同時點票。至於候選人廣告宣傳申報時間將由一日放寬至3日，並沿用上屆立法會選舉新增「優先隊」，惟不設口岸投票。

立法會早前通過《2023年區議會選舉（修訂）條例》，把地方選區選舉議席將減少至88席，新增共188席的地委會選舉。在12月10日舉行的區議會選舉中，地方選區選舉的投票時間訂為早上8時半至晚上10時半，與2021年立法會選舉一致，但就較2019年區議會選舉少一小時。而地委會選舉則訂於早上8時半至下午2時半。

選管會指地方選區選舉和地委會選舉的票箱和選票將有不同，同時為確保公平性，地委會選舉結束後不會即時點票，不希望影響地方界別選區的投票意向，屆時會封箱，待地方界別投票結束後再同時點票。

在投票站方面，一般選區有600個，18個地委會投票站分設於全港18區。另有設於懲教院所和警署的專用投票站，亦設有無障礙通道特別投票站，而編配選民人數少於200只供作投票之用，不會作為點票站。同時沿用上屆立法會選舉新增的「優先隊」，讓70歲或以上長者、孕婦、殘疾人士投票，另一條隊讓一般市民投票。

上報選舉廣告期限放寬 過去不少候選人都發生過遺留申報選舉廣告的情況，選管會將放寬區議會候選人向選舉主任上報選舉廣告的期限，由選舉廣告發布的一個工作天內提交相關資料，放寬至3個工作天。選管會主席陸啟康解釋，放寬是因應以往不少個案有「一時之失」，但認為非刻意漏報，加上今次部分參選人可能無選舉經驗，故相信放寬安排是適合，亦已平衡公眾監察權，但強調選管會會在放寬期限後，留意有否濫用情況，作出檢討。