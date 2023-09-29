又一宗系統遭黑客入侵 桂冠論壇：不交贖金

【本報訊】繼數碼港及消費者委員會後，再有本港機構受到黑客入侵及勒索。香港桂冠論壇委員會昨日表示，於本周三（27日）發現電腦系統遭黑客以勒索軟件惡意入侵，導致大規模系統受到破壞，令該會的日常工作受到影響；正評估個人資料外洩的覆蓋範圍及受影響程度，強調不會繳交贖金。

未知個人資料外洩範圍 香港桂冠論壇委員會指，高度關注事件，與外判資訊科技服務供應商檢查系統後，發現電腦系統於辦公時間外被入侵。委員會已立即採取應對方案，包括關閉受影響的電腦設備、尋找外判資訊科技服務供應商協助；亦已報案及向個人資料私隱專員公署通報。

論壇委員會正評估個人資料外洩的覆蓋範圍及受影響程度。若有進一步消息，會透過論壇網站即時公布。委員會對於事件為論壇和過往活動參與者，以及合作機構帶來不便，深表歉意。論壇委員會會在未來數天，會全力接觸可能受影響人士，提醒相關人士務必提高警覺。論壇委員會將按原定計劃，於11月13日至18日在香港科學園舉行首屆香港桂冠論壇。