放寬辣招終鬆口 脆弱樓市未解憂

交投價格插得勁 地產商會看淡前景 香港經濟增長未見曙光，加上樓市股市節節下滑，其中上月最新私人住宅售價指數亦按月跌1.4%，連跌4個月，創7個月新低點。就此本港財金官員日前回應是否撤銷樓市「辣招」時，亦未如過往般一口拒絕，直言現時樓市與當年引入「辣招」時「有些不同」，會務實地作出檢視。有學者認為港府將會逐步「撤辣」，亦有地產界代表促請港府全面「撤辣」，以助樓市復甦。

經濟差 料樓價不會大升 就港府官員對於撤辣「轉口風」，地產建設商會執委會主席梁志堅回應稱，雖然官員未有明確表明會減辣或撤辣，但對業界都有鬆一口氣的感覺，相信在放寬樓市辣招方面都會「做啲嘢」。惟他認為現時經濟環境較差，現階段就算完全撤辣，樓價都不會大幅回升，但較甚麼都不變動為好。梁又引述財金官員曾言「政府不能只顧地產」，指地產不能夠幫助香港經濟，反而經濟好，地產才有得發展，經濟不好，地產就不會好。

行政會議成員林健鋒表示，現時樓價下跌，二手樓市更「一潭死水」，認為樓市辣招是非常時期的非常措施，已經完成歷史任務，應該「功成身退」。林建議，政府可考慮循序漸進撤辣，指目前「買家印花稅」影響投資者和人才來港，可以考慮先減免，降低「從價印花稅」就可方便市民換樓。

有序撤辣 先調整從價稅 浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，辣招的目的原是要令真正用家較易入市；至於是否減辣，需要政府綜合考慮真正用家是否已不用擔心未能置業，以及會否再現炒風，但他指以目前的經濟環境，樓市短期內應該不會再有炒風。

麥萃才又表示，如果政府減辣，可以先考慮調整「從價印花稅」（AVD），紓緩「先買後賣」換樓人士的經濟壓力；同時亦可以逐步放寬「買家印花稅」（BSD），例如豁免未住滿7年的來港專才，有助解決他們的居住問題，增強他們對香港的歸屬感。至於「額外印花稅」（SSD）方面，他就指世界不同的大城市仍有類似SSD的措施打擊短期炒賣，認為應該最遲撤銷或調整。