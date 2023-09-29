水質改善 深水灣泳灘紅旗除下

【本報訊】康樂及文化事務署昨日宣布，鑑於環境保護署已將港島南區深水灣泳灘的水質評定為二級，表示該處海水水質改善，適宜游泳，該泳灘的紅旗已經除下。該泳灘於較早前因環保署評定其水質為四級及不適宜游泳而懸掛紅旗。

環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。雖然泳灘的等級反映泳灘於一般情況下的水質，但泳灘的水質在大雨期間及過後或會暫時受到影響，泳客應該避免在風暴或大雨後三天內前往泳灘游泳。環保署會在每個周末前公布各泳灘等級摘要。市民亦可於環保署網頁查閱根據最新數據評定的泳灘等級，或致電環保署泳灘水質熱線查詢。