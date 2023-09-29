校園回收玻璃 供在囚者製花盆

【本報訊】不少飲料、調味料樽均是玻璃樽裝，但玻璃難以分解。有辦學團體於其屬下學校，設玻璃回收桶，再處理成玻璃砂，供在囚人士製成環保花盆等，然後供學生製作手工。團體期望能鼓勵學生在日常校園生活實踐環保，培養學生對物料回收及循環再造的意識。

環保花盆再給學生做手工 東華三院與懲教署及綠色環保互動委員會攜手合辦「循環再造展繽紛」玻璃回收再造計劃，透過在屬下18間中學及15間小學增設玻璃回收桶。所收集的玻璃樽會交由環保署的合約承辦商回收及處理成玻璃砂。懲教署協調在囚人士活用工場學習到的生產知識和技術，將回收所得的玻璃砂製成環保花盆，供東華三院屬下的中學、小學、幼稚園及特殊學校學生製作創意手工之用。而有關製成品將於明年3月舉行的「香港花卉展2024」中展出。

懲教署署長黃國興表示，計劃除讓師生以嶄新形式來展示環保創作外，更加深大眾對更生工作的認識，不同懲教院所的在囚人士透過參與活動，將他們在工場學習到的生產知識及技術學以致用，大家共同為環保出一分力之餘，更是別具意義。

另一方面，懲教署指，正與環保署「林‧區」（Y.PARK）合作，通過回收棄置木材，並教導在囚人士設計及切割，生產各種木柵及置物架，供東華三院各屬校建設校內花圃，使棄置木材重獲新生。