5歲女染甲流 併發腦炎亡

衞生防護中心發布的最新《新冠病毒及流感速遞》顯示，一名過往健康良好的5歲女童9月18日起發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難和嘔吐，翌日到聖德肋撒醫院求診後，20日因病情惡化入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦炎，但她情況惡化及後於21日死亡。

學校院舍爆流感 4日267人中招

據中心數據，由本月17日至前日，錄得4宗兒童流感相關嚴重併發症及一宗死亡個案，全部感染甲型H3流感，年齡介乎5至16歲，其中兩人曾接種流感疫苗。另有13歲少女染疫後併發休克，有9歲女童併發吸入性肺炎及呼吸衰竭，兩名9歲及16歲男童出現嚴重肺炎。至於學校或院舍在過去4日，共錄得59宗爆發流感報告，涉及267人。