逾兩成心血管病患 曾自行停藥 稱憂副作用 醫學界指或加重病情

【本報訊】今日是世界心臟日，有醫學組織早前進行調查，結果發現逾兩成心血管疾病患者曾自行停藥或加減藥物分量，10％受訪者曾自行買藥代替覆診，更有逾80％受訪者以為長期服藥會影響肝腎功能。調查組織建議各界合力推廣有關心臟病及藥物的基本認知，例如醫護可多花時間與病人溝通等，以增加患者對藥物的依從性。

香港心臟專科學院於7月中至8月中，訪問320名心臟科專科求診者，當中至少73％患者長期服用降血壓或膽固醇藥，過半數已服藥5年以上。調查結果發現服用降血壓或膽固醇藥患者中，有21％曾自行停藥或加減藥物分量，主要因為自覺病情受控制、擔心副作用等；另有10％曾自行買藥代替覆診。

誤會長期服藥損肝腎 香港心臟專科學院院長梁達智指出，若病人不跟從醫生指示服藥，有機會增加心臟病發、中風等嚴重併發症的風險。他續稱，若病人不定期覆診，醫生難以得知藥物是否有效控制病情，並無法按病情調校或轉用更有效的藥物，或會加速病情惡化。

此外，調查亦探討患者對藥物的認識，結果發現8條問題中有一半的準確率僅約40％或以下，例如有83％受訪者誤以為長期服藥會影響肝腎功能、約67％誤以為一開始服用血壓或膽固醇藥後就代表一輩子都要服用，以及約56％誤會藥物包裝上的「毒藥」標示代表有機會中毒等。

香港心臟專科學院會董盧家業解釋，雖然部分藥物對肝腎有一定負擔，但不定時定量用藥而令血壓過高，對腎功能更有害。

盧強調，藥物作用是控制病情，不會產生依賴性；如患者按時服藥、適量運動、均衡飲食，待病情受控便有機會減藥，臨床所見更有部分患者可完全停藥。