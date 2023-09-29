防肺炎球菌招搖 倡用十五價疫苗

針對血清三型感染 保護力更高 衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會日前更新肺炎球菌疫苗接種建議，提出在香港兒童免疫接種計劃及政府肺炎球菌防疫注射計劃下，均以十五價疫苗，取代現時的十三價疫苗，至於兒童和高風險人士的接種時間表則維持不變。衞生防護中心總監徐樂堅昨回應指當局因應科學委員會的建議，計劃調整肺炎球菌防疫注射計劃的接種安排。

科學委員會在本周二（26日）開會，檢視了侵入性肺炎球菌感染的流行病學資料，得悉相關感染在本港較常見於2至4歲兒童，以及65歲或以上長者；最常見引致有關感染的血清型為血清三型肺炎球菌，佔2015至2019年所有個案約一半。

委員會檢視科學數據後認為，相比十三價及二十價疫苗，十五價疫苗對血清三型肺炎球菌產生的免疫反應較高，相信能更有效預防由該血清型引致的感染。

委員會建議在香港兒童免疫接種計劃和政府肺炎球菌防疫注射計劃下，均以十五價疫苗取代十三價疫苗，兒童和高風險人士的相應疫苗接種時間表則維持不變。當政府的疫苗接種計劃可以提供十五價疫苗的時候，兒童可分別於2個月及4個月時接種共兩劑十五價疫苗，然後在12個月時再接種一劑加強劑。

至於65歲或以上沒有高風險情況的長者，如未曾接種肺炎球菌疫苗，應接種一劑二十三價疫苗；高風險人士則應接種一劑十五價疫苗，並於一年後再接種一劑二十三價疫苗。

蛇針仍未納注射計劃之內 此外，帶狀疱疹疫苗（俗稱蛇針）方面，專家認為需更多涉及成本效益分析層面的本地數據，才能考慮未來是否應將其納入至政府的防疫注射計劃之內；又指本港現有的帶狀疱疹疫苗均為安全及有效，個別較年長及免疫力弱的成人，可考慮在諮詢醫生意見後接種。

下月商明年新冠疫苗選擇 徐樂堅表示，新冠病毒已變成風土病，疫苗注射是重要一環。世衞目前仍在開會，決定如何繼續應對新冠疫情及選擇使用哪些疫苗，本港的專家組亦會在下月開會，討論世衞的建議，並考慮明年應該選擇哪些疫苗，包括留意藥廠有否第3代疫苗。