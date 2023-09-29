家長企硬 爭取續辦玫瑰崗中學

【本報訊】創校逾60年的玫瑰崗學校，私立幼稚園及小學獲香港道爾頓學校接辦，獲資助的中學部則於2025/26學年結束後停辦，意味着現時就讀初中的學生，讀至中三便需要轉校，安排惹來爭議。一名中學生家長兼家教會成員李太昨日在電台節目表示，他們仍在爭取玫瑰崗中學可以繼續辦下去，如果現在的辦學團體不想辦，可由其他有心人續辦。

教局理應參與討論 辦學團體道明會已成立中學過渡委員會，被問到教育局的角色如何，李太認為，發生這樣的大事，教育局理應參與。她續說，日前出席道明會的會議，會上提出學生可以轉到港島區另一學校升學；道明會當時強調未商討好，不會公布。李太表示，他們仍在爭取玫瑰崗中學繼續存在，她說，現年中三的兒子入讀這間學校後，教師啟發其學習興趣，她感到欣慰，好希望學校能夠繼續生存。

校友願捐款解財困 道明會日前在中學過渡委員會會議上，透露與一間天主教中學商討，提出讓玫瑰崗中學全校學生下學年全數入讀，或分3個學年安排中三生升讀該校等建議方案。「玫瑰崗學校關注組」早前發起聯署，獲逾1,500名校友、教師和家長支持，又說反對目前任何過渡方案的安排，重申許多校友已表明希望保留玫瑰崗。他們稱，若學校確實面臨財政困難，作為校友樂意在公平和透明情況下慷慨解囊。

教育局於9月14日收到辦團正式通知，指一直與辦團和學校保持溝通，敦促他們及各持份者，包括家長、校友保持緊密聯繫，提供資訊，盡快適當處理教職員聘任事宜，以及為受影響師生提供所需支援。