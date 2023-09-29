港5大學列百強 4間排名跌

【本報訊】英國《泰晤士高等教育》（THE）周三（27日）公布2024年世界大學排名，本港續有5間大學位列百強，惟當中4間大學的排名有所下跌。香港大學雖然繼續成為本港排名最高學府，位列全球35名，但排名按年跌4位。中國清華大學位列第12名，為排名最高的亞洲學府；英國牛津大學則蟬聯全球首位。

排名根據教學、研究環境、研究質素、產業及國際展望等範疇評分，其中牛津大學排名首位，頭10位其餘大學均來自英國或美國。至於清華大學則是排名最高的亞洲學府，與北京大學、新加坡國立大學一同躋身頭20名。

若只細看本地大學，港大的35名繼續排頭，但香港中文大學從去年的排名歷史新高回落，全球排第53名；香港科技大學排名亦下跌6位，排第64名，香港理工大學則下跌8位，排第87名。本港排名世界百位之內的大學，僅香港城市大學排名上升，更超越理大，急升17位至第82名。香港浸會大學排名亦有進步，最新位列301至350位。