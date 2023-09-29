數目倍增 資助全日制幼園 逾400間准加學費

每期中位數$940 教局稱低水平 教育局完成審批受資助幼稚園的學費申請，今學年有401間提供全日制或長全日制課程的幼稚園獲准加價，較去年多199間，急增近一倍。教育局表示，約九成的半日制幼稚園今個學年免收學費。至於全日制或長全日制課程，基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用。本學年每期學費中位數約為940元，按年增加約50元，整體學費仍處於低水平。

截至本月4日，教育局已審批709間參加幼稚園教育計劃的幼稚園學費申請，包括472所提供半日制課程的幼稚園，當中460間學費維持不變，12所獲准加費；603間提供全日制或長全日制課程的幼稚園當中，一間調減學費，201間維持學費不變，及401間獲准加費。其餘33間幼稚園申請仍在處理中，教育局正跟進有關幼稚園遞交的補充資料。

可循學生資助處申學費減免 教育局指，有經濟需要的家庭，可透過學生資助處管理的「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」申請學費減免。由2022/23學年起，學費減免計劃的學費減免上限，由過往設定在參加計劃的半日制及全日制幼稚園的學費之第75個百分位數，提升至有關幼稚園學費的第100個百分位數，使獲得全額學費減免的家長，毋須支付任何差額。今個學年幼稚園班級的學費減免上限金額，已於學生資助處網站公布。

多間直資私校學費加逾4% 另外，教育局表示，截至8月31日，收到49間直資學校，包括12間小學及37間中學；72間私立學校，包括56間小學及16間中學，以及66份國際學校，於本學年加學費的申請。教育局已根據既定程序審批申請，最終一間直資學校、一間私立學校和5間國際學校不獲批准。獲批的申請中，直資學校學費的平均加幅為4.09%、私立學校加5.41%，至於國際學校則加4.5%。