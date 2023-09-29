港珠澳橋塌工作台釀兩死 法籍工程師被控誤殺

【本報訊】港珠澳大橋香港段地盤於2017年發生工作台墮海意外，釀成兩死三傷。事隔6年後，執法部門於前日就事件落案控告一名39歲法籍工程師，控以一項誤殺罪。案件昨於沙田裁判法院首次提訊，被告暫毋須答辯，裁判官批准控方申請，將案押後至明年1月3日再訊，以等待進一步調查，被告期間獲准以10萬元保釋，但不得離港，須交出旅遊證件、需居住報稱地址、每周一次到警署報到，以及不得直接或間接接觸控方證人。

另造成3人受傷

案發於2017年3月29日，當時興建中的港珠澳大橋橋底之臨時工作台倒塌，導致兩名分別22歲及40歲的尼泊爾及尼日利亞男子死亡，以及3人受傷。新界南總區執法人員展開多方面深入調查，以及參考其後發布的相關調查報告，相信意外成因與一名承建商聘請的39歲法國籍工程師，於施工期間嚴重疏忽有關，而他在事發後已離開香港。該名法國男子在周一（26日）經香港國際機場入境時，隨即被執法部門拘捕及扣留調查，並檢控他一項誤殺罪。案件編號：STCC 3009/2023