兩宗檢控密閉空間違規 工權會：不代表業界做得好

【本報訊】西九龍柯士甸道西一地盤下方日前發生奪命工業意外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日在一個電台節目指，近年只有兩宗涉及密閉空間違規的檢控個案，惟檢控少不代表業界做得好，只是勞工處沒有掌握足夠資料，以致抽查次數少，檢控亦相對少，建議日後所有密閉空間均要向勞工處上報，對業界有警惕作用。

稱開工預早申報有困難 建造業分包商聯會會長伍新華在同一節目則認為，每日有過千計工地開工，每次開工要預早申報執行有困難。他又指，在工程分判制度之下，總承建商與分判商責任如何劃分，視乎合約寫法，並無統一。總承建商最基本要安排安全經理及安全主任等，人數多少視乎項目規模，有時總承建商會在分判過程將安全管理責任大部分交給分判商。而根據勞工法例，僱主有絕對責任保障工人安全，責任最直接。

香港營造師學會義務司庫陳智敏表示，今次意外並不反映法例法規有重大缺失，最主要是執行是否到位，提倡工地管工監工具備安全訓練，就表現水平註冊，較只靠政府或法例規管好，會更到位直接。