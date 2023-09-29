檢視事故 誓言徹底追責

工地兩死 判頭涉誤殺 西九龍圓方商場地盤日前發生的致命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡，一名62歲男工程判頭事後被控誤殺罪，事件引起社會廣泛關注。勞工及福利局局長孫玉菡昨表示，根據《職安健條例》，一旦出現工業意外，勞工處不只會追究最前線的判頭，更會審視整個工序流程，逐層檢視各人的責任，起碼「追到去大判」，強調意外中所有涉事的人，都要負責任，若證明有人違反法例，處方會依法追究及控告。

事發地點屬港鐵商場「圓方」的冷氣系統範圍，孫玉菡在一個電台節目中表示，港鐵在今次事件中是「佔有人」，即是以業主角色，外聘工程公司負責工程；循過往經驗來看，一般都是承辦商出問題而釀成意外。

倡修訂守則及加強宣傳教育 孫玉菡重申，今次事發地點屬圍封範圍，亦有一定風險，因此清晰被界定為密閉空間，如果調查發現有人疏忽，一定會嚴肅追究。他形容，今次事件屬極其嚴重和很罕見，必須要從中吸取教訓，亦應按需要修訂相關守則和加強宣傳教育。

他指，勞工處已對全港地盤的密閉空間展開巡查，預料兩周內完成，若發現不妥當的地方，會要求地盤停工；若情況屬嚴重的話，更會依法追究。他又說，展開大型巡查是希望加強業界警覺性，確保每名工人都有接受適當培訓。至於需否要求所有地盤，上報派人前往密閉空間工作的情況，孫玉菡指，暫時未有最後定案，但會探討不同的建議，亦要衡量所有因素，最重要是保證工人安全。

協助死者家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，家屬日前與港鐵會面，商討善後安排後感到失望，批評港鐵無誠意、無擔當。

遺屬不滿恩恤賠償方案金額 蕭倩文引述家屬指，會面只有港鐵派員出席，未見承建商「帥建機電工程」代表，又指港鐵提出的賠償金額，與家屬要求相差很遠，強調賠償方案最少要照顧到家屬在領取工傷賠償前、未來一年半至兩年的經濟開支。她又說，港鐵對今次事件的情況「守口如瓶」，亦是令到家屬非常不滿；港鐵已承諾，本周內再答覆家屬。