大坑舞火龍復辦 一連三晚巡遊

【本報訊】因疫情而停辦3年的大坑舞火龍昨晚起一連三晚於中秋節期間復辦，近300人舞動長達67公尺、插上逾萬支線香的火龍。大坑舞火龍於昨晚8時15分出發，先到大坑蓮花宮參拜及開光，插上長壽香後，火龍會順時針在大坑一帶巡遊，途經浣紗街及銅鑼灣道等。

康樂及文化事務署指今日中秋夜晚上10時30分，火龍將延伸至維園五、六號足球場進行表演。屆時活動會進行簪花掛紅儀式，由康文署署長劉明光與大坑坊眾福利會理事長袁效權主禮。而維多利亞公園正舉辦市區中秋綵燈會，與市民共賀佳節。

疫下一度停辦三年 每逢中秋節，大坑都會舞火龍，300多名健兒一連三晚與火龍穿梭於大坑的大街小巷，傳統上驅除瘟疫，歷史可以追溯到19世紀。時至今日，大坑舞火龍已被列入國家級非物質文化遺產名錄，每年吸引大批觀眾前來感受其獨特魅力。

除大坑外，市民亦可到薄扶林村觀賞舞火龍，而灣仔利東街今年亦舉辦戶外綵燈會，邀請了郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍及其團隊，表演由LED燈製作而成的18米長舞火龍，另類演繹香港非物質文化遺產，適合一家大小及旅客近距離觀賞。