智障兄弟餓死 當局指曾有自理能力

【本報訊】秀茂坪日前揭發雙屍命案，兩名有智力障礙的中年兄弟，疑因母親入院後未能自理而餓死家中。衞生官員對事件感到難過，表示執法部門會調查兩兄弟的死因，又指現時可以肯定，兩兄弟的母親今年5月入院時，醫護人員已聯絡醫務社工協助處理相關家庭問題。

案發大廈辦打齋法事 衞生官員指醫務社工在4個月前已經盡責，即時聯絡到病人的幼子和兩兄弟，討論病人出院後的照顧安排，當時得知兩兄弟有能力照顧自己，並有考慮由他們兩人照顧母親，兩人亦曾到醫院探望母親。為何最終會發生今次悲劇則要交由執法部門及社署跟進。

而兩兄弟2018年最後一次在九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，醫管局行政總裁高拔陞則指，醫護人員曾就此聯絡醫務社工，並曾多次透過不同方法聯絡兩兄弟，強調醫管局有既定機制跟進未有如期覆診的個案，最嚴重的話會派員直接上門接觸病人。惟紀錄顯示，兩兄弟並非嚴重個案，他們過往亦有自理能力。

本月22日秀茂坪邨秀慧樓一對何氏兄弟（53及55歲）被發現倒斃寓所內，懷疑不能自理餓死家中。為讓兩名死者安息，並助街坊釋懷，有區內佛堂於昨晨約9時，在大廈地下位置義辦打齋法事，各人在現場設置臨時牌位，並擺放點心及燒肉等祭品，供街坊上香拜祭。