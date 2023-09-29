照料父母養育子女 亟需放空紓緩疲累

醫療不濟治安危 開心指數6年新低 有團體昨日公布「香港整體開心指數」民調結果，以10分為滿分，今年得出5.88分，是近6年以來最低。此外，港人精神健康狀態亦不如去年表現，認為自己精神不健康的人士按年增13%，當中以照顧有長期病患或特別需要的年長父母或子女，其精神狀態特別嚴重。團體建議政府推動「身心靈健康經濟」，重點關注照顧者精神健康。

團體「香港開心D」今年7月18日至23日期間，在網上收集了1,283份有效問卷，結果顯示「香港整體開心指數」若以10分為滿分，首次跌破6分至5.88分，是創自2018年起，個人快樂感的新低點，當中有24%人覺得自己「不開心」，其人口比例較去年升幅10%。

照顧者精神狀態最差 調查又發現，認為自己精神不健康的人士由去年的16.7%，增至今年的29.7%，當中以照顧有長期病患或特別需要的年長父母或子女之精神狀態最差，只有5.31分，反映該人群最需要身心靈健康支援。此外，調查結果更顯示，超過一半市民有中度至重度的抑鬱情緒症狀，每10個港人就有一個幾乎每天都會感到心情低落、沮喪或絕望。

除了整體開心指數下跌，數據亦顯示，港人對外在環境的整體滿意程度亦按年下降，由2022年的5.26分跌至今年的4.74分。當中，跌幅最大的外在環境因素是「居住環境」、「治安」、「自己的住屋狀況」和「公共醫療」。港人在2023年的心理資本表現，對外在環境的滿意程度，以及精神健康均見下跌，心理資本的愛智毅行平均分，由2022年的6.93下跌到6.42。

重點關注身心靈健康 東華學院護理學院副院長（研究）林清指出，最影響一個人開心與否，是其心理資本的強度，而當受訪者有清晰人生目標時，其個人開心指數就愈高，而心理資本的四大範疇中，「行動」是最能夠提升個人開心指數，但可惜「行動」暫時是香港人最弱的心理資本範疇。他認為，社會要真正復常，要先解決香港人內在情緒和精神健康問題。

團體建議，政府推動「身心靈健康經濟」，重點關注照顧者、待業人士和青年人的精神健康，並提供更多和繼續改善現有的戶外公共空間、室內公共設施等，予市民有更多舒適的喘息放空地方；社會各界亦應盡力嘗試以尊重和包容的態度對待，至於公司管理層和人力資源部，則可以積極考慮為員工加添情緒健康支援的服務和福利。